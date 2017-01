Noi Sammarinesi lascia la coalizione 'San Marino prima di tutto'

Concluso il rapporto di coalizione di Noi Sammarinesi con San Marino prima di tutto. E' lo stesso Movimento a renderlo noto ricordando che, per effetto della legge elettorale, non gli è stato permesso di continuare l'impegno politico a livello istituzionale, in primis all'interno dell'Aula. Proseguiamo il nostro lavoro, precisa la nota, mettendo a disposizione le nostre esperienze e competenze, partendo anche dai nostri errori, con tutti coloro che condividendo obiettivi e valori, vorranno confrontarsi con noi: maggioranza, opposizione, società civile. Grande attenzione sarà riservata ai progetti di sviluppo dell'economia. in particolare al settore delle telecomunicazioni, alle politiche ambientali e a quelle commerciali di rilancio del centro storico. Infine, conclude la nota, a un progetto di riforma della legge elettorale che garantisca al meglio il grande valore della democrazia.