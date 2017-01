Usa, montano le proteste contro il "bando" di Trump

La protesta contro il bando di Donald Trump all'immigrazione dilaga nel mondo e negli Stati Uniti, da New York fin sotto alla Casa Bianca. ''Non è un bando dei musulmani, come i media riportano falsamente'', ha tentato di gettare acqua sul fuoco il presidente. Ma già ieri il giudice federale di New York Ann Donnelly, accogliendo il ricorso di due iracheni bloccati all'aeroporto Jfk, ha deciso che nessun rifugiato, nessun titolare di visto e nessun viaggiatore proveniente dai sette Paesi islamici banditi può essere rispedito indietro. Una decisione valida su tutto il territorio nazionale, dove nel frattempo 16 procuratori generali hanno emesso una dichiarazione congiunta nella quale definiscono il bando incostituzionale. Trump tuttavia non fa marcia indietro: ''Il nostro Paese ha bisogno di confini forti e di controlli rigidi, guardate quello che sta succedendo in Europa e, anzi, in tutto il mondo – un caos orribile!'', ha twittato.