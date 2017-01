Consiglio: al via il dibattito sulla valorizzazione delle opposizioni

Maggioranza ed opposizione di nuovo distanti, questa volta sul progetto di legge in prima lettura, a firma Democrazia in Movimento, sulla valorizzazione della minoranza. Si chiede la presidenza di altre commissioni oltre giustizia e antimafia, istituzioni di coordinamento e organismi internazionali, per svolgere un reale ruolo di controllo. “Il punto – dice Roberto Ciavatta – è che occorre ragionare sul peso di opposizione e maggioranza nel rispetto dell'esito del voto”. Torna la questione delle proporzioni, “Adesso.sm – è stato detto - non rappresenta la maggioranza dell'elettorato”. Per il Segretario agli Interni il progetto di legge è una provocazione. “Così – spiega - si relegherebbe la maggioranza ad un ruolo marginale, di vigilanza dell'opposizione”.

Rimane la volontà di valorizzare la minoranza. “Obiettivo - assicura Zanotti - al quale stiamo già lavorando”. Arriveranno proposte per implementare lo statuto delle opposizioni già all'interno del regolamento consiliare. Nessuna provocazione, per Pedini Amati, che assieme ad Elena Tonnini ribadisce la presentazione della proposta in tempi non sospetti, prima delle elezioni.

Non è una legge blindata, si può migliorare, ed è un ottimo punto di partenza – dicono – verso quella condivisione tanto ricercata dalla maggioranza. Il problema – spiega Luca Santolini – è che si chiede la presidenza di commissioni permanenti che legiferano, con il rischio di ostruzionismo nella calendarizzazione dell'attività legislativa. “E' un progetto di legge che commissaria l'attività del governo - commenta Marina Lazzarini - alla base di ogni ragionamento deve esserci rispetto reciproco e riconoscimento dei ruoli". “Perché temete l'ostruzionismo? - Chiede Alessandro Mancini - avete la maggioranza nelle commissioni che vi permette non solo di votare i vostri provvedimenti ma anche di portarli quando lo ritenete opportuno”. Al cambiamento di metodo rilanciato dalla maggioranza, a partire dalla presidenza delle Commissioni di Garanzia, l'opposizione risponde chiedendo non siano considerate concessioni, ma diventino regole. “Le concessioni erano degne dei re – risponde Carattoni - non è il nostro caso”. Torna anche la proposta di una Reggenza di Garanzia. “Sono curioso – dice Alessandro Cardelli - di vedere come si comporterà la maggioranza. “Se si vuole dare corpo ad enunciati – gli fa eco Iro Belluzzi - già ad aprile la maggioranza potrà mantenere l'impegno preso in campagna elettorale”. Si devono cambiare le norme – precisa Jader Tosi”. “Non si deve cambiare nulla – gli risponde Capicchioni – basta nominarla”. Altro elemento di apertura – aggiunge Cardelli - sarà rivedere i contributi elettorali non in base al secondo, ma al primo turno”. Nicola Selva si dice perplesso. Sostiene il principio di una maggiore rappresentanza all'opposizione, ma dice no alla sovrapposizione dei ruoli. “La dice lunga non l'approccio, ma la pretesa”. Ribatte Roberto Ciavatta: "noi abbiamo il dovere di proporre cosa qua dentro. Voi il dovere di leggerle e il diritto di bocciarle. Poi, una provocazione: se ritenete che assegnare la presidenza significa commissariare il governo, vuol dire che volete che le Commissioni Giustizia e Antimafia non funzionino?"