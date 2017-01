Il governo si prepara alla missione del FMI

Economia del Titano sotto la lente del Fondo Monetario Internazionale. La delegazione di esperti è arrivata a San Marino per una serie di incontri che prenderanno il via, già da questo pomeriggio a Palazzo Begni. Una fitta scaletta di appuntamenti, sia tecnici sia istituzionali. Il primo fissato con il il segretario alle Finanze, e i vertici del Dipartimento Finanze e del'Ufficio Tributario. La missione del Fondo si concluderà il 9 febbraio. E questa mattina, in Congresso di Stato, oltre alle pratiche di ordinaria amministrazione, il confronto si è concentrato sulla visita del Fondo Monetario Internazionale. E' un passaggio ritenuto molto importante e rispetto al quale il governo, a poche settimane dal suo insediamento, intende farsi trovare preparato. Per il Congresso di Stato la valutazione del FMI rappresenta il punto di partenza da cui impostare un percorso di accreditamento internazionale orientato allo sviluppo e alla crescita del Paese. Sviluppo e crescita infatti sono argomenti prioritari nell'agenda politica dell'Esecutivo e per questo, nei prossimi giorni, il confronto si intensificherà sui progetti che concretamente potranno fare uscire il Paese dalla fase di stagnazione in cui si trova.



Sonia Tura