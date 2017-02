Usa: Gorsuch nuovo giudice della Corte suprema

Trump nomina il nuovo giudice della Corte suprema: il 49enne conservatore Gorsuch, su cui il leader dem del Senato esprime subito "seri dubbi". Al dipartimento di Stato in 900 funzionari firmano contro il bando di Trump sui migranti. Contraria anche la ministra della Giustizia, silurata dal presidente Usa. A Washington manifestazione contro l'abolizione dell'Obamacare: 47 arresti. Nucleare: l'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley definisce inaccettabili i test missilistici dell'Iran. Il governo del Giappone respinge le accuse rivolte da Trump circa una svalutazione controllata dello yen, spiegando che non c'è in atto nessuna manipolazione sul mercato valutario.