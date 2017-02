Incontro segreteria Territorio e studio Stefano Boeri Architetti: Prg entro l'anno

Registrata condivisione sulle linee guida. Fissato l'orizzonte temporale. tante idee da concretizzare nel confronto con istituzioni e cittadini



Verso il nuovo piano regolatore generale. Primo incontro fra segreteria al Territorio e studio Stefano Boeri Architetti. Condivisione sulle linee guida: l'ambiente e la sua tutela il criterio operativo. Resta l'orizzonte temporale: il progetto pronto entro l'anno.

Tante idee, che prenderanno concretezza anche attraverso il confronto e con le istituzioni, ma soprattutto con i cittadini. Studio Stefano Boeri Architetti e segreteria al territorio al tavolo per un primo incontro che fissa i tempi per il nuovo piano regolatore - entro un anno – e già registra condivisione sulle linee guida.

San Marino, territorio unico nel suo patrimonio di risorse naturali, sociali, culturali. Diversità la sua ricchezza e l'elemento da valorizzare. Ambiente e la sua tutela – sono, insieme, percorso obbligato e obiettivo

Viabilità, anche in rapporto ai territori vicini e, ancora, in chiave economica, nelle ricadute in positivo sul settore turistico. Altro aspetto chiave discusso: gli effetti della cementificazione del passato, quale destinazione all'alto numero di edifici sfitti, case vuote.



Nel video, le interviste al segretario al Territorio, Augusto Michelotti e all'architetto Stefano Boeri dello studio Stefano Boeri Architetti



Annamaria Sirotti