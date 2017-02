San Marino - Germania: il segretario di Stato agli Esteri incontra l'Ambasciatore Wasum-Rainer

Gettate le basi per una collaborazione più forte

Un confronto a tutto campo su questioni di comune interesse: la visita sul Titano dell'ambasciatore tedesco Susanne Marianne Wasum-Rainer diventa l'occasione per rafforzare la già solida amicizia tra i due Paesi. Si spazia dai temi propri del rapporto bilaterale fino a quelli dell'agenda multilaterale. Il segretario di Stato agli Esteri subito pone sul tavolo la necessità di perfezionare l'accordo per l'abolizione delle doppie imposizioni fiscali, adattandolo ai più recenti parametri internazionali per consolidare così l'interscambio: in chiave sviluppo Renzi suggerisce anche la possibilità di realizzare un business forum con il coinvolgimento delle rispettive categorie economiche. Il colloquio vira poi sul percorso negoziale con l'Europa intrapreso da San Marino: c'è intesa sull’utilità che gli Stati membri mantengano alta l’attenzione sul processo in corso attraverso un maggior coinvolgimento – si è detto - a sostegno degli auspici sammarinesi. “Nell’era della globalizzazione non è più corretto parlare di piccoli Stati facendo distinzione fra grandi e piccoli paesi” - sostiene l'Ambasciatore Wasum-Rainer che invita inoltre ad intensificare il confronto su questi temi, alla presenza degli ambasciatori dei paesi membri presso la sede diplomatica tedesca in Italia. Valutata, infine, la possibilità di approfondire sinergie in ambito turistico, alla luce dell'aumento di visitatori tedeschi sul Titano, ma anche collaborazioni in ambito universitario per scambi tra docenti e studenti.