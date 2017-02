Una attività costante e intensa: così il capitano di Castello della giunta di Città targato 2016

E' stata recuperata l'area Bruno Reffi, manca ancora la pista di pattinaggio, ma la speranza è averla nel 2017. E' positivo il bilancio di Maria Teresa Beccari, che recupererà a breve Casa Franciosi e la Galleria di Arte Moderna, con la possibilità di allestire mostre anche a carattere internazionale. Gli ambulatori sanitari sono stati trasferiti ma resta la criticità parcheggi. I lavori pubblici e la sicurezza stradale restano le priorità del Castello. Incontrato il neo segretario Michelotti, La Giunta sta preparando l'elenco delle priorità: della rotatoria a Murata al rifacimento dei bagni pubblici di piazzale Calcigni, nonché la riqualificazione del sito archeologico della Tanaccia. Città lancia l'esigenza di manutenzione e decoro del territorio, chiede più fondi e interventi celeri. Ma sono tanti i progetti che finora non hanno avuto seguito eppure il Castello punta sul turismo e chiede riqualificazione sia delle aree verdi che storiche.

Teresa Beccari elenca anche quelli culturali; dai concerti “Storia e Musica alle Torri” al Forum del Dialogo: Noi e l’Islam. Particolare soddisfazione per la vincita dei “talenti del Castelli”, che lancia anche il concorso per 'writers' per il recupero della Scala Colombaia. Tra le iniziative Città vanta un’istanza d’Arengo affinché anche a San Marino venga istituita la Festa dei nonni. E costante è stata e sarà l'attenzione per la popolazione anziana. Infine, conclude il capitano, la possibilità di svolgere il mandato con serietà e dignità, con risposte del palazzo per dare risposte ai cittadini. "Noi il nostro impegno lo mettiamo".