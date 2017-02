Politica e banche: domani l'audizione in Commissione Finanze dei vertici di BCSM

Comincia una settimana importante per la politica e il settore bancario finanziario che attende anche i risultati della missione in Repubblica del Fondo Monetario

Il primo appuntamento è per domani alle 14:30 a Palazzo Pubblico: il Presidente e il direttore di Banca Centrale, Wafik Grais e Lorenzo Savorelli, saranno ascoltati in Commissione Finanze, in seduta segreta. Un'audizione a porte chiuse durante la quale ai vertici Bcsm sarà chiesto, verosimilmente, come sta procedendo l'Asset Quality Review dato fondamentale per conoscere l'ammontare degli Npl, i crediti deteriorati, e poi definire una strategia di intervento. Altro tema su cui Grais e Savorelli saranno ascoltati, i tempi di attivazione della Centrale Rischi.

Nella stessa giornata, alle 18:30, la delegazione del Fondo Monetario in missione a San Marino, sarà ricevuta in Udienza dai Capitani Reggenti. Lo scorso anno proprio in occasione dell'udienza di fronte ai Capi di Stato, il capodelegazione Fmi, fornì alcune anticipazioni sul report preliminare della missione che verrà invece reso pubblico, probabilmente, durante la conferenza stampa in programma giovedì 9 febbraio, dopo l'ultimo incontro con i Segretari di Stato e la direzione di Banca Centrale. Anche dal Fondo Monetario ci si attendono indicazioni sulla questione Npl, mentre l'Associazione Bancaria Sammarinese ha preannunciato per marzo un progetto ad hoc a cui collaboreranno anche l'ex presidente Bcsm Biagio Bossone e il professor Stefano Ambrosini, appena nominati nel comitato di esperti Abs.