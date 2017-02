Politica e banche: vertici Bcsm in Commissione Finanze e delegazione Fmi da Reggenza

Comincia una settimana importante per la politica e il settore bancario finanziario che attende anche i risultati della missione in Repubblica del Fondo Monetario. Il primo appuntamento è per oggi alle 14:30 a Palazzo Pubblico: il Presidente e il direttore di Banca Centrale, Wafik Grais e Lorenzo Savorelli, saranno ascoltati in Commissione Finanze, in seduta segreta. Un'audizione a porte chiuse durante la quale ai vertici Bcsm sarà chiesto, verosimilmente, come sta procedendo l'Asset Quality Review e quali si prospettano i tempi di attivazione della Centrale Rischi. Nella stessa giornata, alle 18:30, la delegazione del Fondo Monetario in missione a San Marino, sarà ricevuta in Udienza dai Capitani Reggenti.