Usa, la Corte boccia il ricorso del Dipartimento di Giustizia

Nuovo schiaffo per Trump: la Corte d'appello boccia il ricorso del dipartimento di Giustizia contro lo stop al bando sugli immigrati musulmani deciso da un giudice federale. E polemiche anche per le parole usate dal presidente Usa per difendere Putin, additato come assassino: "Pensate che l'America sia così innocente?", ha detto Trump. Il presidente garantisce intanto il sostegno degli Usa alla Nato e assicura che parteciperà al prossimo vertice dell'Alleanza a fine maggio in Europa.