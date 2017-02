Collegamento Rimini - San Marino, l'assessore Frisoni: "È una questione strategica"

Ieri vi abbiamo parlato di un collegamento veloce Rimini - San Marino. Ci sono già prime reazioni da oltre confine. "Per noi, per tutta la Riviera, la realizzazione di un link di trasporto pubblico con San Marino e' una questione strategica". Con queste parole, l'assessore alla Mobilita' del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, coglie con favore la possibilita' di creare un nuovo progetto per il collegamento rapido tra la citta' malatestiana e il Titano, rilanciata ieri dal Segretario di Stato per il Territorio. "Seguiamo con molto interesse le recenti prese di posizione del governo di San Marino- dichiara oggi Frisoni - che ha riportato al centro del dibattito la possibilita' di far nascere un nuovo progetto per il collegamento rapido Rimini - San Marino". Per questo, sottolinea, "ci attiveremo affinche' in tempi brevi alle dichiarazioni possa seguire uno sviluppo concreto degli interessi manifestati"..