Governance fiscale, Esteri: "San Marino tra i pochi Paesi che non comportano alcun indicatore di rischio"

Ieri vi abbiamo dato conto della smentita, arrivata direttamente dall'Ufficio stampa del Consiglio europeo, di una possibile black list che includerebbe San Marino. Oggi, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiama, confermandone il contenuto, il comunicato emesso dall’ufficio stampa del Consiglio Europeo, e pubblicato anche sul sito della nostra emittente. A questo proposito la nota fa sapere che i competenti uffici del Dipartimento Affari Esteri, unitamente alla Missione sammarinese a Bruxelles, sono già da tempo allo studio del dossier relativo allo screening dei Paesi con i quali l’Unione Europea intrattiene importanti scambi commerciali per verificare, all’interno di detti Paesi, la conformità ai criteri stabiliti dalla stessa Unione di una buona governance fiscale. Si fa anche presente che San Marino nei prossimi giorni dovrà designare un gruppo di coordinamento per la redazione del rapporto che sarà alla base delle richieste da comunicare alle competenti Autorità dell’UE. La Segreteria per gli Affari Esteri sottolinea anche che San Marino figura tra i pochi Paesi che non comportano alcun indicatore di rischio.