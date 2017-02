Repubblica Futura: verso l'Assemblea Costitutiva

L'Assemblea Costitutiva si avvicina – si terrà il 24 e 25 febbraio - e il confronto in Repubblica Futura si fa serrato su temi prioritari e di stretta attualità. Sulle istituzioni, ad esempio, tornano le parole “responsabilità” e “trasparenza”. Responsabilità individuale nelle scelte e trasparenza di tutti gli atti esecutivi. Altro tema è la sanità, in passato terreno di feroci scontri politici. “Nella scorsa legislatura – dice Repubblica Futura - l’Istituto per la Sicurezza Sociale è stato messo a dura prova e molti settori sono ora caratterizzati da forti criticità. Sotto la lente i dati di bilancio. Si chiede un'attenta verifica, accurate analisi dei controlli di gestione e loro congruità rispetto a scelte condizionate da limiti di spesa che deve essere contenuta nei finanziamenti che lo Stato eroga annualmente. Riflettori puntati anche sui risultati della riforma della medicina di base rispetto ai tempi di accesso alle prestazioni e all'efficienza delle risposte ai problemi di salute della popolazione. Fondamentale per Repubblica Futura il ruolo del medico specialista, quindi della medicina ospedaliera. Il riconoscimento del valore professionale dei medici e del loro ruolo centrale nella sanità non è in discussione. Si guarda quindi ad un ospedale in grado di tornare attrattivo sia dal punto di vista economico/normativo che organizzativo. Sul tavolo diverse proposte fra cui uno studio demografico per elaborare un modello di assistenza sanitaria adeguato a necessità e aspettative degli utenti. Funzionale oltretutto per valutare la sostenibilità del sistema a medio e lungo termine e impostare una seria programmazione.



Monica Fabbri