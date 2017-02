Adesso.sm: positivo incontro con vertici Banca Centrale

La maggioranza assicura: "I criteri di attuazione dell’AQR orevisti da BCSM non prevedono discriminazioni o criteri di applicazione diversa fra istituto e istituto"

Adesso.sm interviene sugli esiti dell'audizione dei vertici di Banca Centrale in Commissione Finanze, stupita nel constatare nelle opposizioni la medesima critica all’attivazione della Centrale Rischi – scrivono - e alla presunta mancanza di criteri oggettivi attraverso cui Banca Centrale sta effettuando la revisione degli attivi. Del resto – fa notare la maggioranza - il voto compatto delle due coalizioni di minoranza nel sostegno reciproco dei loro ordini del giorno, poi bocciati, denota una convergenza di opinione per affrontare la complessa realtà e che tra l’altro non si discosta da quella sostenuta da mesi dall’Associazione Bancaria Sammarinese, oggettivamente non proprio in linea con quella di Grais”. Adesso.sm ribadisce che l'analisi delle problematiche relative alla attuazione della Centrale Rischi sono state sviscerate fino in fondo, compresa l’adeguatezza dello strumento fino a ieri elaborato in Banca Centrale che risulta già essere obsoleto rispetto al progetto di attuazione di un sistema moderno, aperto e facilmente disponibile. Fornite dettagliate informazioni anche sui criteri di attuazione dell’AQR che non prevedono – assicura infine la maggioranza - discriminazioni o criteri di applicazione diversa fra istituto e istituto.