Il Pdcs rivendica il buon lavoro svolto nella precedente legislatura: 200 posti recuperati nel 2016

Il Pdcs rivendica il buon lavoro fatto nella precedente legislatura citando gli ultimi dati sulla disoccupazione – 200 posti recuperati nel 2016 – ed anche due aspetti riconosciuti recentemente dall'attuale governo: l'operato dell'ufficio brevetti e la scelta dell'architetto Boeri per il prossimo Prg. Il Pdcs afferma di non aspettarsi ringraziamenti dall'attuale esecutivo ma – si legge su una nota - “non può non evidenziare come il lavoro fatto nella scorsa legislatura stia dando frutti positivi". Un lavoro che il Pdcs intende portare avanti anche dall'opposizione “nell'auspicio che il nuovo Governo sappia tenerne conto, nell'interesse del Paese”.