Roma: 'Raggi impreparata', scoppia il caso Berdini

Sul Campidoglio scoppia il caso Berdini. L'assessore all'Urbanistica, in un colloquio pubblicato da La Stampa, dice che la sindaca Raggi è 'impreparata' e si è circondata di 'una banda'. Aggiunge che lei e Salvatore Romeo sono 'sprovveduti', 'secondo me erano amanti'. Poi la smentita: 'Mai data una intervista a La Stampa, parlavo con due amici'. 'Impreparata? Lo siamo tutti', dice e attacca il giornalista che firma l'articolo. Il quotidiano replica: 'Si può capire l'imbarazzo di Berdini, ma questo non giustifica i giudizi inaccettabili sul nostro giornalista'. Intanto, la sindaca Raggi è indagata anche per la nomina di Romeo, che sarà interrogato tra oggi e domani perché a sua volta indagato per concorso in abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle nomine fatte dalla sindaca. Polemiche per la lettera di Di Maio all'Ordine dei giornalisti con una lista di reporter che per il movimento hanno 'toccato il limite'. Il presidente dell'Ordine Iacopino replica: 'Basta liste di proscrizione'.