San Marino: si riparte sul regolamento consiliare

Regolamento consiliare: si riparte da dove si era lasciato. Anzi, si va oltre: verrà depositato a nome di tutti i gruppi un progetto di legge in prima lettura per inserirlo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Non ci saranno quindi altri incontri, la discussione si terrà direttamente in Aula.

Il testo – frutto di un lungo lavoro dal 2013 ad oggi - dovrà prevedere l'accordo siglato dai gruppi sulla riduzione dei tempi. Rimane invece il nodo economico. Sui compensi non si è infatti trovato ancora l'intesa, anche se rimane per tutti il punto fermo della parificazione fra pubblico e privato. Là dove non c'è stata condivisione ci sarà la possibilità di emendamenti.