AQR: il Presidente BCSM, Grais commenta la mancanza di piena fiducia delle opposizioni sulle procedure in corso

Il Presidente di Banca Centrale, Wafik Grais - in conferenza stampa su richiesta della San Marino Rtv - commenta i dubbi sollevati dalle opposizioni, con i recenti ordini del giorno presentati in Commissione Finanze, sull'operato di Bcsm riguardo all'Aqr: “La revisione degli attivi è svolta dai tecnici della Boston Consulting Group, che già l'hanno compiuta con successo in altri Paesi come l'Irlanda. Tutte le banche – assicura - vengono trattate allo stesso modo. Siamo qui per garantire trasparenza. Chi allude a qualcosa di diverso non capisce cosa stiamo facendo”.



