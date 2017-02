Berdini: “Raggi inadeguata” e si dimette. Sindaca respinge “con riserva”



C'è imbarazzo e rabbia dopo la pubblicazione, sul sito de La Stampa, dell'audio del colloquio tra il giornalista del quotidiano torinese e lʼesponente della Giunta capitolina

Si apre un periodo di verifica per l'assessore capitolino Berdini dopo l'audio delle sue dichiarazioni, pubblicate in serata da La Stampa. La sindaca Virginia Raggi, dopo aver respinto “con riserva” le sue dimissioni, gli ha chiesto conto del lavoro svolto. Poche parole dall'inquilina del Campidoglio che però descrivono bene il gelo calato sul responsabile dell'Urbanistica. Il quale si era difeso così: "Ci stanno massacrando, un vero e proprio linciaggio mediatico...ora siamo passati anche alle trappole".



Nel "colloquio" riportato le parole di Berdini sulla sindaca Raggi sono tranchant: "Su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni". Poi le congetture sulla relazione, già smentita, tra Raggi e Romeo: "Sono proprio sprovveduti....".



La Stampa non ha mai fatto retromarcia sulle dichiarazioni riportate. "E' stato un faccia a faccia, io e lui, io mi sono presentato come giornalista. E lui si è lasciato andare abbastanza - ha spiegato l'autore dell'articolo -. Comprendo l'imbarazzo che forse ha provato Berdini, ma io confermo parola per parola quello che ho scritto".