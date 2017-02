Commissione consiliare "Anticrimine" al lavoro

Riunione della Commissione consiliare "Anticrimine" per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Si riparte da dove si era lasciato e il presidente Federico Pedini Amati, proprio per riprendere in mano le fila del discorso, ha visionato i verbali precedenti. Obiettivo: lavorare ad una relazione da presentare in Consiglio su criminalità e suo contrasto. L'ultima risale al 2014. Verrà scattata una fotografia del fenomeno in Repubblica attraverso l'audizione di diversi attori istituzionali. C'è inoltre la volontà di sensibilizzare la società civile e si ragiona sulla possibilità di tenere alta l'attenzione su questi temi anche nelle scuole.