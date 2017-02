Commissione Esteri: i dati sulle residenze e i permessi di soggiorno

Diffusi in Commissione Esteri alcuni dati recenti riguardo alle residenze: sono stati illustrati ieri dal Segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi sulla base delle indicazioni fornite dalla Gendarmeria. 238 le residenze concesse da settembre 2015 ad agosto 2016. A quota 167 i permessi per convivenza, parentali e per minori, 948 invece i permessi di soggiorno. Diminuiscono le concessioni per motivi di lavoro stagionale passando da 165 a 142; mentre aumentano i permessi di lavoro temporaneo, da 526 salgono a 550.