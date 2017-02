Fmi, Celli: "Analisi condivise, ora avanti con le riforme e la collaborazione con gli organismi internazionali"

Condivisione delle analisi proposte dal Fondo Monetario dal segretario alle Finanze Simone Celli che indica le tre direttrici su cui il Governo intende operare per rendere il Paese sempre più concorrenziale nel contesto internazionale: il risanamento dei conti pubblici; la ristrutturazione del sistema bancario; il rafforzamento della competitività del sistema. Al primo punto - riporta una nota - l’obiettivo è quello di approvare l’assestamento di bilancio quanto prima e comunque entro agosto, ristrutturare il bilancio dello Stato in modo che possa autosostenersi e ovviare al problema della liquidità attraverso la ricostituzione delle riserve. Il secondo punto prevede la sinergia con Banca Centrale per una riorganizzazione complessiva in grado di tutelare i risparmiatori e i posti di lavoro. Infine, la competitività del sistema in grado di dare futuro al Paese, che si gioca su progetti di alto livello, attrazione di investimenti e internazionalizzazione, su cui il Governo è già al lavoro per redigere un piano strategico". In linea generale si continua a puntare molto sulla collaborazione con gli organismi internazionali.

Nel video l'intervista a Simone Celli, segretario di Stato Finanze.