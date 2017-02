Teodoro Lonfernini sull'annullamento del mondiale di motocross: "ll Governo ha diffuso cifre fuorvianti"

"Per adeguare il crossodromo servivano 600-800mila euro e non 2 milioni. L'evento avrebbe generato 300mila euro all'anno per lo Stato e 3 milioni di indotto". Il capogruppo Pdcs Cardelli preannuncia un'interpellanza

Il caso dell'annullamento della prova mondiale di motocross alla Baldasserona, ufficializzato ieri dal Governo. L'ex Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e il suo partito, il Pdcs, contestano le cifre diffuse dai Segretari di Stato Podeschi e Michelotti e preannunciano un'interpellanza.



Per adeguare la Baldasserona, in modo che potesse ospitare una prova del mondiale di motocross, servivano 600-800 mila euro - hanno dichiarato Teodoro Lonfernini e il Capogruppo Dc Aòessandro Cardelli – e non i 2 milioni circa di cui hanno parlato ieri i Segretari di Stato allo Sport Podeschi e al Territorio Michelotti. Avere quell'evento sul Titano – secondo Lonfernini e Cardelli - avrebbe potuto creare un'entrata per le casse pubbliche di 300mila euro all'anno - con la vendita dei biglietti - e circa 3 milioni di euro di fatturato per l'indotto. Rinunciarvi, dunque, viene considerato un errore e comunque il Pdcs preannuncia un'interpellanza per chiedere chiarimenti.



Lonfernini ha inoltre precisato che i due Segretari di Stato Podeschi e Michelotti, ad appena tre settimane effettive dall'insediamento, non possono aver avuto tutti gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il quadro complessivo, considerando che il progetto della prova mondiale di motocross è cominciato oltre due anni fa. Lonfernini ha anche detto che, sul progetto del mondiale di motocross, non ha trovato – durante la fase di gestazione - quello spirito che si aspettava da parte della pubblica amministrazione. La Federazione Motociclistica – ha aggiunto – è sempre stata presente “ma – ha detto - se fossi stato io avrei galoppato”.