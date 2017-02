Giunta Raggi: si attende nome del successore dell'assessore Berdini, polemiche per la copertina di Libero

Il toto-assessore in un periodo contraddistinto da polemiche in prima pagina e vicende giudiziarie.

C'è incertezza in piazza del Campidoglio. In queste ore la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarebbe impegnata nella ricerca del successore di Paolo Berdini all'urbanistica. Ufficialmente la riserva non è stata ancora sciolta ma, finora, è circolato il nome di Emanuele Montini, già nello staff dell'assessorato ai servizi sociali. E c'è chi parla della nomina di una donna.



I dissapori sono nati quando Berdini, le cui dimissioni sono state respinte con riserva, ha definito Raggi come “inadeguata” su certe scelte. “La giunta e il sindaco sono arrivati al capolinea”, ha commentato Michela Di Biase, capogruppo Pd all'assemblea capitolina.



Al toto-assessore questa mattina si è aggiunta la polemica per la copertina di Libero. “Patata Bollente” ha titolato il quotidiano, dedicando l'apertura alla prima cittadina di Roma. Subito la difesa via web da parte dei vertici del Movimento 5 Stelle. “Eccola l'informazione italiana”, ha criticato Beppe Grillo su Twitter. Solidarietà anche dai presidenti di Camera e Senato. “Questo è giornalismo spazzatura”, ha twittato Laura Boldrini, parlando di sessismo.



Ma l'attenzione è soprattutto rivolta al 'capitolo' giudiziario. La prossima settimana sarà interrogato Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune accusato di abuso d'ufficio, insieme a Virginia Raggi, per la nomina del fratello Renato nel dipartimento Turismo del Campidoglio.



Mauro Torresi