Trump: inaspettato "disgelo" con Pechino

Nel corso di un colloquio telefonico con Xi jinping, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di rispettare la tradizionale linea politica americana, che da decenni riconosce “una sola Cina”. Parole che fanno scendere la tensione tra i due colossi dell'economia mondiale, dopo il gelo che aveva caratterizzato queste settimane. Cambio di rotta in vista – da parte di Trump – anche nei confronti di Israele. “Non penso – ha detto in un'intervista - che andare avanti con gli insediamenti sia un bene per la pace”. Ma è sul fronte interno che la situazione resta complicata per il Presidente statunitense. La Corte d'Appello federale di San Francisco, infatti, ha negato il ripristino del bando temporaneo contro l'ingresso negli States di cittadini provenienti da sette Paesi considerati a rischio terrorismo. “Decisione politica”, ha twittato Trump, che annuncia ora un ricorso alla Corte Suprema.