Usa: Corte appello conferma sospensione bando, Trump, andremo a Corte Suprema

La Corte d'Appello federale di San Francisco ha negato all'unanimità il ripristino del bando del presidente Usa Donald Trump contro l'ingresso dei rifugiati e dei cittadini provenienti da sette Paesi islamici, confermando la decisione di un giudice federale di Seattle e respingendo il ricorso dell'amministrazione americana. A questo punto la vicenda finirà davanti alla massima istanza giudiziaria: "Ci vediamo alla Corte

Suprema, è in gioco la sicurezza della nazione", ha twittato Trump definendo quella della corte d'Appello "una decisione politica".



SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!