Trump non molla e prepara nuovo decreto “E' l'antagonista al politicamente corretto” commenta Andrea Cangini

Il direttore del Resto del Carlino intervistato da Roberto Chiesa

Dopo la sospensione da parte della Corte d'Appello del bando anti-Islam, Trump non farà ricorso alla Corte Suprema ma non molla e prepara già un nuovo decreto “E' l'antagonista al politicamente corretto” commenta Andrea Cangini, che lo paragona a Berlusconi. Al direttore del Resto del Carlino abbiamo chiesto anche una riflessione sugli scenari politici italiani, dopo la decapitazione dell'Italicum da parte della Consulta. Le motivazioni della sentenza non cambiano granché scenari politici in cui la data delle elezioni potrebbe diventare merce di scambio tra chi potrà trarre vantaggio dalla corsa al voto, come Renzi e chi no, come Berlusconi e le corrente interne al Pd. Anche le forze cosiddette populiste spingono per elezioni subito, per via di quell'effetto Trump che proteste pressoché quotidiane sembrano non potere neutralizzare.

Nel video l'intervista ad Andrea Cangini