Badanti, su lavoro irregolare la proposta di Segreteria Lavoro e Industria

Dopo la lettera di protesta dell'operatrice sanitaria Barbara Bartolini, che denunciava lavoro nero in ospedale, interviene la Segreteria al Lavoro ed Industria che in una nota stampa precisa come le criticità principali che hanno generato nel corso del tempo il problema riguardino una non precisa informazione sul regolamento del decreto delegato ed una procedura non ben definita per assumere in maniera chiara le badanti. La Segreteria ha pertanto avviato un confronto con l'Ufficio del Lavoro e l'Organo di vigilanza della struttura ospedaliera per dare soluzione alla problematica. Tra le soluzioni si ipotizza la compilazione del modulo per l'assunzione di lavoro occasionale direttamente presso la struttura ospedaliera, dove sarà presente un elenco di operatrici disponibili regolarmente iscritte alle liste, con successiva trasmissione alla pratica all'Ufficio del Lavoro