'Basta strumentalizzazioni' sul Mondiale di Motocross Adesso.sm risponde a Lonfernini

Con una nota la coalizione Adesso.Sm torna sulla vicenda della rinuncia alla tappa del mondiale di Motocross, ribadendo la motivazione della spesa troppo alta: a quelle tout court della manifestazione, ovvero 300 mila euro l’anno da destinare a Youthstream, vanno sommati i costi preventivati per l’adeguamento del crossodromo di Baldasserona, circa 2 milioni di euro. Nella nota viene criticato il comportamento dell'ex segretario Lonfernini, accusato di usare la manifestazione come cavallo di troia per l'imminente campagna elettorale, a poche settimane dal Congresso del suo partito



Qui il comunicato integrale di Adesso.Sm