Non solo sogni: Michelotti racconta i suoi progetti, dalla monorotaia al paese bio

Ridisegnare il territorio per rilanciarlo. Augusto Michelotti ha già in mente e nel cuore la San Marino del domani: un paese bio, ben collegato a Rimini, con strade sicure e l'aviosuperficie che faccia da sbocco sul mare. Solo sogni? Nient'affatto. Michelotti ci crede ed è convinto sostenitore del “volere è potere”. Ci sta già lavorando, perché una cosa è certa: non sarà facile. La monorotaia richiederà risorse importanti, ma da Rimini c'è già l'interesse dell'assessore alla Mobilità del Comune. “E' una cosa che va fatta in sinergia con Rimini – spiega - se non sono d'accordo non possiamo sperare di arrivare fino alla stazione e raccogliere un'importante fetta di turismo che si muove in treno”. Michelotti è consapevole delle difficoltà ma non intende rinunciare. “Se non ci riusciamo possiamo decidere di farla da Rovereta a San Marino, creando grandi parcheggi. Ma è un'altra cosa”. Occhi puntati anche sull'aeroporto di Torraccia. Se ne parla da tempo, ma i progetti di espansione e potenziamento sono rimasti sempre sulla carta. “Ciò che mi ha convinto sul versante della riqualificazione e di un ampliamento – spiega - non è solo l'apertura ad un turismo qualificato ma l'opportunità in più di movimento, una porta a disposizione in caso di situazioni particolari. Potrebbe essere il nostro sbocco al mare, quello che ci è sempre mancato”.

Infine, un paese bio, con prodotti a km 0, per un'immagine nuova, tutta da costruire, per catturare un turismo in forte crescita. “Il turismo ambientale non è più una nicchia ed è legato alla filosofia del vivere sano, dello slow food. Siamo piccoli, possiamo fare qualcosa di unico e raro”. Il progetto di Michelotti è un paese che produca prodotti alimentari solo biologici. “Il visitatore che passa il confine deve sapere grazie ad un'informazione efficace che tutto quello che compra di origine alimentare è biologico, riconosciuto e certificato”. E' un progetto ambizioso e di difficile realizzazione ma il Segretario ammette di aver già ricevuto un riscontro positivo. “Ora bisogna dargli le gambe, possiamo farcela. Io ci credo”.



Monica Fabbri