Adesso.sm: "le politiche future non potranno prescindere dalle risorse a disposizione"; domani operazione verità sui conti pubblici

“Vogliamo essere il Governo delle riforme ma per rilanciare il paese dobbiamo partire da dati certi”. Adesso.sm presenta la serata verità sui conti pubblici. Domani il Segretario alle Finanze porterà all'attenzione dei cittadini la reale situazione del Bilancio dello Stato. Un'operazione trasparenza, senza censure, “un dovere del Governo perché – spiega Enrico Carattoni – qualsiasi politica messa in campo non potrà prescindere dalle risorse a disposizione”. Tra i primi punti indicati dal Fondo Monetario c'è il risanamento dei conti pubblici. Impossibile saperne di più, tanti gli interrogativi sulla liquidità dello Stato ma occorre aspettare fino a domani. Quel che è certo è che la maggioranza dovrà partire da lì per impostare linee strategiche. Zafferani proprio ieri ai nostri microfoni ha rassicurato che non dobbiamo aspettarci lacrime e sangue ma è evidente che il realismo annunciato richiederà scelte mirate. “Dobbiamo avere la cittadinanza dalla nostra parte – spiega Carattoni – coinvolgere i cittadini”. “E' un nuovo metodo di fare politica – sottolinea Luca Boschi – aprire le porte delle istituzioni, fino a ieri chiuse nei Palazzi”. Vicinanza e trasparenza che si concretizzano nella scelta del Comitato Esecutivo dell'Iss tramite bando di concorso – rimarca - a cui hanno risposto ben 12 professionisti di ottimo livello. Nicola Selva non vuole creare allarmismi né dare colpe, ma si toglie qualche sassolino quando parla di anni di spese e non sviluppo. “La ricognizione sullo stato della finanza pubblica – dice – ci farà capire cosa abbiamo ereditato. Mi fa specie – continua – che qualche politico di spicco giudichi certe spese necessarie senza un quadro complessivo delle risorse a disposizione”. Il riferimento a Lonfernini sul mondiale di Motocross è evidente. Torna, infine, la raccomandazione del FMI sulla fruibilità dei dati. “Dopo la serata di domani non vogliamo assolutamente esaurire il tema – risponde Carattoni - ma uno sforzo enorme deve essere fatto perché ad oggi la mancanza di dati corretti, oggettivi e soprattutto parametrati secondo criteri riconosciuti fa sì che non solo ci sia un deficit di trasparenza ma anche una scarsa conoscibilità di San Marino all'estero.”



Monica Fabbri