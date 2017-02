Bufera governo Trump: lascia Flynn

Il consigliere per la sicurezza nazionale e generale in pensione Michael Flynn, si dimette dopo la bufera che lo ha travolto, in merito ad indiscrezioni circa una conversazione con l'ambasciatore russo negli Usa, prima dell'insediamento di Trump, in cui aveva parlato delle sanzioni a Mosca.

Il Washington Post scrive che il Dipartimento della Giustizia avvertì della questione la Casa Bianca, mettendo in guardia sulla sulla potenziale vulnerabilità a ricatto di Flynn da parte russa.

Per sostituirlo, spunta anche il nome del generale David Petraeus.