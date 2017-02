The Market: i promotori incontrano il Governo e confermano l'apertura per l'estate 2018

Solo qualche giorno fa facevamo il punto sui lavori del polo della Moda, oggi arrivano maggiori dettagli direttamente dai promotori. Un dato, su tutti: l'apertura di The Market è confermata per l'estate 2018. Questa mattina c'è stato l'incontro con una delegazione del Congresso, “il Gruppo Borletti – si legge in una nota - prosegue con grande ottimismo e determinazione, forte del sostegno che i cittadini sammarinesi hanno espresso nel referendum e certo del fatto che l'investimento di 100 milioni di euro rappresenta una grande opportunità per l'intero tessuto economico di San Marino e occasione unica di rilancio”. Si entra quindi nei dettagli del progetto che occuperà una superficie commerciale di circa 25.000 mq. Sarà realizzato in due fasi. La prima prosegue come da programma, i lavori dureranno ancora 17 mesi, ed è stato appena definito l'accordo per l'affidamento di un ulteriore lotto di lavori interamente a società del Titano. Per i successivi lotti saranno adottati i medesimi criteri di preferenza verso imprese made in San Marino. I promotori vogliono inoltre fugare i sospetti sollevati – lo ricordiamo - da Rete in Consiglio. Il Movimento sostiene che il gruppo Borletti navighi nell'anonimato lussemburghese. Ecco la risposta: il gruppo Borletti è costituito da società di diritto lussemburghese, il cui capitale sociale è rappresentato da azioni nominative. I dati identificativi dei soggetti titolari di azioni delle società del Gruppo sono iscritti nel libro soci. Gli statuti delle società prevedono espressamente che le azioni rappresentanti il capitale sociale siano azioni nominative. Il controllo del gruppo è pertanto riconducibile in piena trasparenza alle persone fisiche che si trovano al suo vertice”. Riguardo invece al procuratore a San Marino per la Borletti Group entrato anch'egli nel mirino di Rete, i promotori di The Market precisano che si tratta di singole procure speciali rilasciate, volta per volta, nella più totale trasparenza, per evitare costose trasferte ai legali rappresentanti. Sono state rilasciate unicamente ai professionisti sammarinesi che hanno, fin dall'inizio, assistito il Gruppo nell'operazione.



Monica Fabbri