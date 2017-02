Rapporti italo-sammarinesi: Guido Cerboni è il nuovo Ambasciatore d'Italia sul Titano

L'8 febbraio scorso è stato designato dal Presidente Mattarella come nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni, già Ministro Plenipotenziario a Nicosia, Cipro. Prorogata la permanenza sul Titano dell'Ambasciatore Barbara Bregato fino al termine effettivo delle funzioni, previsto per il prossimo giugno. Alla Bregato, che diventerà nuovo Ambasciatore d'Italia in Marocco, giunge il ringraziamento del parlamentare riminese del Pd Tiziano Arlotti: “Come rappresentante dell'Italia – scrive - ha avuto un ruolo fondamentale nella stipula di importanti accordi con San Marino, ratificati in questi anni cruciali e per rinsaldare i rapporti fra i due Stati, suggellati – conclude Arlotti - dalla visita dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sul Titano nel giugno 2014.