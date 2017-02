Renzi partito per Bruxelles: alle 17 l'incontro con Federica Mogherini

In tarda mattinata il Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi è partito per Bruxelles dove nel pomeriggio incontrerà Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza. L'incontro è previsto per le 17 circa e si svolgerà nella sede del Servizio Europeo di Azione Esterna. Renzi sarà accompagnato dall'Ambasciatore a Bruxelles Antonella Benedettini che è anche capo-negoziatore per San Marino nella trattativa per l'accordo di associazione con l'Ue. Previsto già in serata il rientro del Segretario Renzi in Repubblica.



l.s.