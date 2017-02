Ufficio di Presidenza: fra i temi da affrontare il regolamento consiliare e le considerazioni del FMI

Si riunisce alle 14.30 l'Ufficio di Presidenza per decidere data e ordine del Giorno del Consiglio. Annunciati, fra i temi all'attenzione dell'Aula, il progetto di legge in prima lettura sul regolamento consiliare e la relazione del Segretario Zafferani sulle telecomunicazioni. Argomento, quest'ultimo, su cui è alta l'attenzione dei cittadini. Per la prima volta si farà chiarezza sulle ragioni per cui non funzionano i telefonini – ha precisato la maggioranza – e verranno presentate tre possibili soluzioni. All'attenzione dell'Aula anche le considerazioni del Fondo Monetario ed entrerà sicuramente nel dibattito quanto emergerà dalla serata verità sui conti pubblici. Alla Sala Montelupo di Domagnano alle 21, lo ricordiamo, il Segretario alle Finanze svelerà alla cittadinanza la situazione reale in cui versa il bilancio dello Stato. Il Pdcs ha intenzione di chiedere in Ufficio di Presidenza di inserire in Consiglio un comma specifico proprio per dibattere dei conti pubblici.