Verità sui conti pubblici: a giugno possibili shock di liquidità

Il segretario alle finanze scoperchia il vaso di Pandora in una sala Montelupo gremita. Non ci sono sedie per tutti, in diversi rimangono in piedi. Tra il pubblico tanti politici, segretari di stato, esponenti dell'opposizione, membri del sindacato, ma soprattutto gente comune, curiosa di scoprire la verità sui conti pubblici.

Da qui si parte per capire dove si può arrivare. I dati - anticipa Celli- verranno condivisi in Consiglio. Non vogliamo aprire una polemica politica su argomento delicato come la finanza pubblica, ma aprire una nuova fase di condivisione. Un dato, su tutti che gela la sala: a giugno ci sono possibili shock di liquidità, nelle casse dello Stato ci sarà poco più di un milione di euro. Il problema sistemico della liquidità è l'emergenza delle emergenze per il paese. Altro dato importante fornito dal Segretario alle finanze è quello relativo al debito pubblico che al 31 dicembre 2016 ammontava a 247 milioni, per arrivare, al lordo dei residui a320 milioni di euro.