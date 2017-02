Ue, Mogherini: "Apprezzamento per la condotta di San Marino nella fase negoziale dell'accordo di associazione"

Soddisfazione della Segreteria Esteri per gli esiti dell'incontro di ieri a Bruxelles tra il Segretario di Stato Nicola Renzi e l’Alto Rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini. Renzi ha parlato del pieno mandato ricevuto dal Governo a proseguire nel percorso di maggiore integrazione nel Mercato Unico europeo. “L’auspicio per San Marino – ha rimarcato - è quello di avere sempre al nostro fianco l’UE, per condividere gli sforzi e le difficoltà che questa fase transitoria inevitabilmente comporta”. Mogherini, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per l’impegno e la condotta tenuta dalla Repubblica nelle fasi negoziali, dimostrando piena comprensione degli obiettivi che il Titano si prefigge con l’Intesa. “San Marino – ha detto – è un partner fondamentale per l’Unione, che ritiene estremamente importante il percorso di associazione in atto”. Confermata infine “la responsabilità dell’UE a ricercare insieme a San Marino soluzioni alle istanze portate sul tavolo negoziale”. Al termine del colloquio con Mogherini, il Segretario di Stato Renzi e la sua delegazione hanno incontrato il Capo negoziatore dell’Unione, Managing Director per l’Europa e l’Asia centrale, Thomas Mayr-Harting, accompagnato dal Capo divisione per l’Europa occidentale, Claude Maerten, e il desk officer per San Marino, Oliver Fox. Nell’occasione è stata ribadita, da entrambe le parti, la volontà di continuare a collaborare in maniera proficua. Mayr-Harting ha evidenziato l’importanza per l’UE della partnership con San Marino e del processo di Associazione dei tre Stati di piccole dimensioni territoriali, soprattutto nel momento attuale, in cui le spinte centrifughe e i populismi sembrano prevalere in Europa. San Marino - ha spiegato - gioca un ruolo fondamentale in questo negoziato e l’UE auspica che possa rimanere tale. Mayr-Harting ha infine confermato il massimo impegno dell’Unione per fare in modo che gli obiettivi di tutte le parti in gioco siano presto raggiunti.