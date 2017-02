Insediamento Reggenza 1 aprile: oratore il ministro degli esteri maltese, Vella

L'oratore ufficiale per la Cerimonia di Insediamento degli Eccellentissimi Capitani Reggenti del prossimo primo aprile sarà il ministro degli esteri maltese, George William Vella. Sarà a San Marino in quei giorni anche per partecipare ad un seminario sull'Unione Europea, voluto dalla Segreteria agli Esteri. Intanto, in occasione del recente incontro tra il segretario Nicola Renzi e Federica Mogherini a Bruxelles è stato inoltrato invito formale all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri, perché sia sul Titano in qualità di oratore ufficiale per la Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti del prossimo 1 ottobre.