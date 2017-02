Pdcs, il ruolo dei partiti cattolici nell'incontro con Mario Mauro

Il ruolo – i compiti e le responsabilità - dei partiti oggi, in particolare quelli di matrice cattolica, in un contesto globale mutato: le difficoltà per le formazioni tradizionali nel rappresentare la società; il moltiplicarsi dei fattori di insicurezza su più piani - quello economico, della stabilità, della convivenza pacifica.

Il PDCS si interroga con la lezione dell'onorevole Mario Mauro. Lezione di politica nella storia, ma anche profondamente calata nell'attualità. Il ruolo dello stato, “frutto – dice Mauro - di un patto di libertà con il cittadino, perché le istituzioni si pongano come garante e non padrone della vita dell'individuo”. Una concezione che ha come presupposto l'idea di uomo anteposto allo Stato, ma oggi in crisi, in un rapporto tra chi esercita il potere e l'individuo, centuplicato dal controllo delle nuove tecnologie. Come fare politica oggi, tra il rischio della deriva ideologica e del fondamentalismo? Domande sulla adeguatezza della politica, analisi sulle insidie nel fare politica a partire dai social: “Ormai i giovani si formano una opinione sulla Rete – dice – che trova poca verifica nella realtà. Una solitudine incerta che si carica sempre più non del desiderio, ma dell'ansia del cambiamento, mosso da istanze individuali e non dalla condivisione”. Il metodo della politica – conclude – deve essere necessariamente ispirato al realismo: “Bisogna andare a vedere come stanno le cose”.