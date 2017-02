A Rimini nasce Sinistra Italiana: pronti alle elezioni nazionali con possibili alleanze

Nel nuovo partito di sinistra nomi come Nichi Vendola, Fabio Mussi e gli ex Pd Alfredo D'Attorre e Stefano Fassina

“C'è Alternativa”. Uno slogan che si rivolge a tutti quei cittadini 'orfani' delle forze politiche della sinistra e ai delusi di altri partiti, Pd in primis. Sinistra italiana parte da Rimini. Tre giorni di congresso per fondare un nuovo partito che costruisca la sua identità su concetti come la redistribuzione della ricchezza, i diritti civili, l'apertura ai nuovi cittadini migranti e ai temi etici.



Un grande logo bianco su sfondo rosso, un richiamo allo storico segretario del Pci, Enrico Berlinguer, il saluto alle “compagne” e ai “compagni”: tutti simboli che definiscono chiaramente le radici dei militanti. Sinistra Italiana nasce dall'esperienza di Sel e dai 'transfughi' di altri partiti, come Alfredo D'Attorre e Stefano Fassina, ex Pd



L'organizzazione parla di 20mila persone che hanno aderito alla fondazione. Una scommessa che ha sullo sfondo le fibrillazioni e l'incognita scissione nel Partito Democratico. E in caso di elezioni anticipate, Sinistra Italiana guarda a possibili alleanza per vincere.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste agli esponenti di Sinistra Italiana Nichi Vendola e Stefano Fassina e l'intervento in sala di Fabio Mussi