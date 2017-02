San Marino - Usa: Renzi incontra l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata americana, il punto sugli accordi

In visita a San Marino l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti, Kelly Degnan, accompagnata dal Console generale americano Abigail Rupp. Vacante l'incarico di Ambasciatore, dopo la conclusione del mandato di John Phillips un mese fa, è stata proprio Kelly Degnan a prendere le redini della sede diplomatica Usa a Roma. Due gli incontri in mattinata a Palazzo Begni: un primo colloquio con il segretario di Stato agli Affari Esteri, Renzi nel quale si è parlato dei cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi nelle rispettive amministrazioni, ma soprattutto è stata l'occasione per fare il punto sull'accordo intergovernativo per l'applicazione della normativa Fatca, sottoscritto a fine 2015 e già in vigore, ma anche sulle trattative per altri importanti accordi bilaterali in via definizione come quello sulle doppie imposizioni fiscali e sulla sicurezza sociale. A seguire l'incontro con i segretari di Stato Simone Celli e Andrea Zafferani: sul tavolo questioni di carattere prettamente economico con particolare riferimento alle tematiche del lavoro e dello sviluppo. San Marino e Stati Uniti, infine, guardano con interesse alle opportunità reciproche in ambito scolastico-culturale: di qui la proposta sammarinese di avviare rapporti di scambio e di formazione per alunni e studenti di ogni ordine e grado, con l'impegno comune di approfondire questa possibilità.

Nel video l'intervista a Kelly Degnan, Incaricato d'Affari dell'Ambasciata Usa in Italia.



