Congresso Si: seconda giornata di lavori

Seconda giornata a Rimini dei lavori del Congresso fondativo di Sinistra Italiana.

"Finalmente nasce il nuovo partito della sinistra italiana, abbiamo perso un anno, ma non è il momento di rammaricarci. Ora dobbiamo completare il viaggio e vedere il mare". Sergio Cofferati apre il suo intervento con una citazione di un libro del poeta Tonino Guerra alla seconda giornata del Congresso di Sinistra Italiana.

"Siamo qui per creare un partito, per prendere parte, la parte di chi è escluso, di chi non ha diritti e ha pagato di più il prezzo delle riforme neoliberiste". Così Nicola Fratoianni, segretario in pectore di Sinistra Italiana al Congresso del partito.

"Per me l'orizzonte è quello di un campo largo e plurale del centrosinistra italiano animato dalle culture che di più hanno contribuito al progresso sociale e civile di questo paese. Sono certo che dalla vostra discussione di questi giorni arriverà un contributo utile in questa direzione". Lo afferma Roberto Speranza nel messaggio inviato al Congresso di Sinistra Italiana. "Dobbiamo recuperare la fiducia di milioni di italiani che in questi anni - scrive Speranza - si sono allontanati dalla politica, e che non si sono più riconosciuti nelle battaglie dei nostri partiti tradizionali. Ora si tratta di capire se siamo in grado, tutti insieme, al di là delle sigle, di far rivivere nella società i valori storici di questa nostra parte politica. I nostri valori di uguaglianza, equità e solidarietà. Bisogna tornare a declinarli - conclude l'esponente della minoranza Pd - in una società che è profondamente cambiata e in cui in tanti si sentono più protetti dalle nuove destre e dai populismi che avanzano".