Una giunta in movimento: così si definisce Serravalle che fa il bilancio 2016

Lo scorso anno ha affrontato la sicurezza stradale, il decoro del contesto urbano e il problema parcheggi in centro

Serravalle porta a casa un bilancio in attivo, come altri Castelli, e ricorda il 2016 con l'installazione di due autovelox. Passi avanti dunque nella sicurezza stradale, e in centro il ripristino del parcheggio sotto il ritrovo, ora accessibile a tutti. “A breve – scrive il Capitano Vittorio Brigliadori - sarà garantita una maggiore tutela e sorveglianza dell’area parcheggio con l’introduzione delle sbarre automatiche e video camere. Poi tutta una serie di interventi di manutenzione del castello fino alla piazzetta sopra il Ritrovo dei Lavoratori che sarà presto sistemata, in attesa di essere intitolata a Moro Morri, persona di spicco nella vita sociale-politica di Serravalle.

L'interesse dell'amministrazione ha poi visto l'attenzione a rendere sempre più efficiente la Sala Polivalente, intitolata a Little Tony. Rappresenta una risorsa per la Giunta e la cittadinanza, scrive Vittorio Brigliadori, Con interventi per riqualificarla: dal servizio wi-fi, alla possibilità di effettuare cine-proiezione e spettacoli culturali e teatrali con un adeguato impianto acustico e di illuminazione. Interventi anche alle infrastrutture per consentire un più facile accesso ai disabili utilizzando l’ascensore della Scuola Media. A breve i lavori riguardanti il tetto della Casa del Castello per evitare pericolose infiltrazioni. Lo scorso anno anche c'è stata anche la pulizia della mura esterna del castello e a breve un sistema di illuminazione che ne valorizzi la bellezza e attiri turisti.

Non ultima, il rifacimento del manto stradale nella curva di percorrenza tra via Tommaseo e via dei Dativi con la rimozione del dosso, da anni al centro di una controversia tra cittadini residenti e Azienda di Stato.

Una propensione alle relazioni internazionali per Serravalle che ha intensificato i rapporti con l' Accademia del Turismo di Mosca, allacciando proficue collaborazioni con Zante e Sulmona.