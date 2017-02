San Marino: opposizione dalla Reggenza per chiedere un comma su vicenda Asset e impatto sul sistema

Alle ore 19 una delegazione della coalizione San Marino Prima di Tutto, composta da Marco Gatti, Alessandro Cardelli, Alessandro Mancini, Giovanna Cecchetti e Iro Belluzzi, è salita a Palazzo Pubblico per incontrare i Capitani Reggenti. Alla suprema magistratura l'opposizione ha chiesto l' introduzione di un comma segreto all'interno della sessione consiliare che si apre lunedì prossimo, per dibattere sulla vicenda Asset Banca dopo la sospensione per due mesi del consiglio di amministrazione dell'istituto disposto da Banca Centrale e l'impatto sul sistema bancario ed economico

Nel servizio Iro Belluzzi Psd