Le Telecomunicazioni arrivano in Consiglio

La prossima settimana in Consiglio si parlerà di telecomunicazioni. La maggioranza sta lavorando ad una relazione per spiegare in Aula lo stato dell'arte e per proporre un ventaglio di ipotesi per la gestione strutturale del sistema delle telecomunicazioni sia mobili che internet. “In entrambi i casi ci sono soluzioni diverse che possono essere adottate – ha dichiarato il Segretario Zafferani durante il programma Palazzo Pubblico – e in Aula verrà valutato l'impatto in base a costi e ricavi”. Quello che si sa è che il Governo ha tra le mani progetti già deliberati dal precedente Esecutivo e che prevedono la realizzazione di siti aggiuntivi ai sette già presenti in territorio. Si comincia dai primi quattro impianti, parte di una prima tranche di otto: le antenne, di circa 30 metri di altezza, dovrebbero sorgere a Montegiardino, Borgo, Fiorina, Rovereta. “Sono state già avviate le procedure per l'installazione”, precisa il Segretario all'Economia che presenterà la situazione in Consiglio che farà le sue valutazioni. “Questa è la situazione che abbiamo ereditato – ha dichiarato – aggiungendo poi che più antenne, come è noto, coprono meglio il territorio e riducono le emissioni. I telefonini fanno infatti meno fatica a ricevere il segnale e l'inquinamento elettromagnetico è minore”.