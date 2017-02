Cds: Pa sul tavolo del governo

Sul tavolo del governo la fotografia della pubblica amministrazione. L'Esecutivo infatti ha aperto la setttimana politica con il rapporto preparato dal Direttore della funzione pubblica Manuel Canti. Un esame dettagliato dei dipendenti in forza al settore pubblico che - come ha precisato il Segretario per le finanze - costano ogni mese 12 milioni e mezzo in stipendi. Canti ha scorporato il dato complessivo dividendo ruoli, compensi ed età. Gli occupati della PA sono complessivamente 3mila 692. Di questi il numero più consistente - 2mila 206 - appartengono alla pubblica amministrazione in senso stretto. 986 i dipendenti dell'Iss e 458 quelli delle aziende di stato.