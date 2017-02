Niente più scuola il sabato? Dopo l'istanza, il Governo ragiona sulla riorganizzazione della didattica

Apertura del Governo all'ipotesi di eliminazione del sabato dal calendario degli studenti.

Ogni studente l'ha sempre sognato: rimanere a casa il sabato. Ora l'idea potrebbe diventare realtà per i ragazzi di medie e superiori. L'istanza d'Arengo che chiedeva l'eliminazione del giorno prefestivo dal calendario degli studenti è stata formalmente respinta dal Consiglio, ma di fatto accolta in modo trasversale. Così il tema è 'rientrato' in Aula con l'approvazione di un ordine del giorno e la conseguente apertura del Governo.



Mauro Torresi



Nel servizio, il segretario di Stato all'Istruzione, Marco Podeschi, anticipa alcuni possibili cambiamenti alla didattica e all'organizzazione delle scuole sammarinesi nell'ipotesi di cancellazione del sabato come giorno scolastico.