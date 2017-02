Repubblica Futura verso l'assemblea costituente

L'appuntamento è per venerdì 24 febbraio, sera, alla Sala Montelupo di Domagnano, per presentare la relazione politica e sabato 25 invece, nella sede di Valdragone, sono in programma gli interventi degli aderenti, la votazione dei documenti e la nomina degli organismi.

Repubblica Futura, nata dalla fusione di Upr e Alleanza Popolare, è l'anima centrista della coalizione “Adesso.sm”. E' presente in Consiglio con 11 consiglieri ed in Congresso con i Segretari di Stato Nicola Renzi e Marco Podeschi.